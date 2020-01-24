Australian Open. Серена Уильямс уступает Ван Цян и покидает турнир

Американская теннисистка Серена Уильямс уступила Ван Цян в матче третье круга Открытого чемпионата Австралии.
Матч длился 2 часа 41 минуту. Ван Цян победила в трех сетах - 6:4, 6:7, 7:5.
Australian Open. Третий круг
Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай) - 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
В четвертом круге Ван Цян сыграет с Онс Жабер, которая ранее обыграла Каролин Возняцки.
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Источник — Sport.ua
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