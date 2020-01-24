Australian Open. Серена Уильямс уступает Ван Цян и покидает турнир

Опытная американка не смогла преодолеть третий круг

  • 24.01.2020 07:32
  • 901 просмотр
  • 2 комментария
Australian Open. Серена Уильямс уступает Ван Цян и покидает турнир
© Twitter. Серена Уильямс
Американская теннисистка Серена Уильямс уступила Ван Цян в матче третье круга Открытого чемпионата Австралии.
 
Матч длился 2 часа 41 минуту. Ван Цян победила в трех сетах - 6:4, 6:7, 7:5.
 
Australian Open. Третий круг
Серена Уильямс (США) - Ван Цян (Китай) - 4:6, 7:6 (7:2), 5:7.
 
В четвертом круге Ван Цян сыграет с Онс Жабер, которая ранее обыграла Каролин Возняцки.
 

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 24.01.2020 08:20
    0
    captain2009, 24.01.2020 07:41
    Китаянка зіграла дуже якісно, добре Серені відповідала у вирішальних епізодах. А Серена може дорікнути за цю поразку лише самій собі - не треба було квапитись і намагатися виграти розіграш в один м'яч. Настріляла купу аутів, то ж сама багато очок просто віддала. 24й турнір ГС все же недосяжний.
    Ну, така доля (ранній виліт) всіх, хто забагато грав перед шлемом. Серені з її регаліями, враховуючи її вік, той Окленд треба було як "зайцю стоп-сигнал". Даяна з Каро грала 7-ий матч за 10 днів, і її втома банально накрила, а не психологія підвела. На шлемі 7 матчів грається за 2 тижні. Ястремська з командою самі себе обхитрили, а шлях по її сітці відкритий без ТОП-10 аж до 1/4 фіналу. Те саме Сабаленка, Коллінз іже з ними - американка тільки нещодавно Путівцеву обіграла 6-1, 6-0, а зараз, на фоні втоми від великої кількості матчів на старті сезону, поступилася казашці в 3-х сетах. І в Барті я не вірю що потягне, хіба що глядачі з трибун допоможуть.
    У цьому плані треба брати приклад із Елі: перед шлемами багато не грає, перші раунди проходить впівсили...
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 24.01.2020 08:14
    -1
    День починається чудово!!!!
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    captain2009
      captain2009, 24.01.2020 07:41
    +1
    Китаянка зіграла дуже якісно, добре Серені відповідала у вирішальних епізодах. А Серена може дорікнути за цю поразку лише самій собі - не треба було квапитись і намагатися виграти розіграш в один м'яч. Настріляла купу аутів, то ж сама багато очок просто віддала. 24й турнір ГС все же недосяжний.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 24.01.2020 07:41
    +1
    Китаянка зіграла дуже якісно, добре Серені відповідала у вирішальних епізодах. А Серена може дорікнути за цю поразку лише самій собі - не треба було квапитись і намагатися виграти розіграш в один м'яч. Настріляла купу аутів, то ж сама багато очок просто віддала. 24й турнір ГС все же недосяжний.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.01.2020 08:20
    0
    captain2009, 24.01.2020 07:41
    Китаянка зіграла дуже якісно, добре Серені відповідала у вирішальних епізодах. А Серена може дорікнути за цю поразку лише самій собі - не треба було квапитись і намагатися виграти розіграш в один м'яч. Настріляла купу аутів, то ж сама багато очок просто віддала. 24й турнір ГС все же недосяжний.
    Ну, така доля (ранній виліт) всіх, хто забагато грав перед шлемом. Серені з її регаліями, враховуючи її вік, той Окленд треба було як "зайцю стоп-сигнал". Даяна з Каро грала 7-ий матч за 10 днів, і її втома банально накрила, а не психологія підвела. На шлемі 7 матчів грається за 2 тижні. Ястремська з командою самі себе обхитрили, а шлях по її сітці відкритий без ТОП-10 аж до 1/4 фіналу. Те саме Сабаленка, Коллінз іже з ними - американка тільки нещодавно Путівцеву обіграла 6-1, 6-0, а зараз, на фоні втоми від великої кількості матчів на старті сезону, поступилася казашці в 3-х сетах. І в Барті я не вірю що потягне, хіба що глядачі з трибун допоможуть.
    У цьому плані треба брати приклад із Елі: перед шлемами багато не грає, перші раунди проходить впівсили...
    Ссылка
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