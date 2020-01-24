Путь «Баварии» по турнирной дистанции чемпионата Германии в нынешнем сезоне довольно схож с перипетиями предыдущего первенства. Тогда мюнхенцы также поначалу демонстрировали неубедительную игру, а затем на крейсерской скорости добрались до очередного чемпионства. Кто придет первым к финишу текущего розыгрыша Бундеслиги, сказать пока сложно, но «красные» снова воспрянули после провальной первой части турнира.

Нервы у руководства мюнхенского клуба не выдержали уже в ноябре после 1:5 от франкфуртского «Айнтрахта». Нико Ковач был отправлен в отставку, а «Баварию» с приставкой «и.о.» возглавил Ханс-Дитер Флик. Еще в начале декабря немецкий гранд находился на седьмом месте, но затем понеслась. «Красные» выдали четырехматчивую победную серию с общей разницей забитых-пропущенных 15:2, и перед 19-м туром оказались уже на второй позиции (от лидирующего «Лейпцига» мюнхенцев теперь отделяет всего четыре очка).

Попытается прервать удачную серию чемпиона гельзенкирхенский «Шальке», который с октября потерпел всего одно поражение и всего на три очка отстает от мюнхенского клуба. К противостоянию на «Альянц-Арене» «кобальтовые» подходят в хорошем настроении: новый год команда Давида Вагнера начала с победы над непростым соперником – менхенгладбахской «Боруссией». Отметим дебют в этом поединке арендованного у «Аугсбурга» австрийца Михаэля Грегорича, который сразу отметился результативным ударом. А в предстоящем поединке за «Баварию» может дебютировать правый защитник Альваро Одриосола, которого на этой неделе мюнхенцы арендовали у мадридского «Реала».

В последние годы «горняки» постоянно уступают «Баварии»: в девяти матчах «Шальке» только раз сумел отстоять ничью. Состоялось это событие также зимой – в начале февраля 2017-го на «Альянц-Арене». Тогда игроком гельзенкирхенского клуба был еще украинец Евгений Коноплянка, который в упомянутом поединке на поле так и не появился, наблюдая за событиями со скамейки запасных. В прошлом чемпионате «красные» дважды обыграли соперников – 3:1 и 3:0.

Матч против гладбахцев из-за повреждения был вынужден пропустить один из ключевых исполнителей «Шальке» Амин Арит. Марокканец ранее провел все матчи текущего сезона в составе своей команды, забив шесть голов. И поклонники «кобальтовых» очень надеются, что Арит восстановится к поединку в Мюнхене. Тренерскому штабу «горняков» предстоит также решать непростую проблему по нейтрализации форвардов мюнхенцев Томаса Мюллера и Роберта Левандовски. Неделю назад Мюллер установил рекорд Бундеслиги, забивая в национальном чемпионате 12 лет подряд (с 2009 по 2020 год). Он стал первым, кому покорилось подобное достижение. Ну а Левандовски в текущем турнире наколотил уже двадцать голов, вместе с Тимо Вернером из «Лейпцига» возглавляя гонку бомбардиров.

Букмекеры безоговорочным фаворитом матча считают «Баварию». Но гельзенкирхенцы, без сомнения, имеют свои виды на предстоящую встречу. Чем завершится центральное противостояние 19-го тура Бундеслиги, узнаем в субботу вечером.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горецка, Алькантара – Мюллер, Коутиньо, Перишич – Левандовски.

«Шальке»: Шуберт — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель — Калиджури, Шепф — Сердар — Грегорич, Раман.

25 января, суббота