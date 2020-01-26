Бавария — Шальке — 5:0. Видео голов и обзор матча

В матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома разбила «Шальке» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Шальке» — 5:0
Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45, Горецка, 50, Алькантара, 58, Гнабри, 89
Лучшие моменты матча Бавария - Шальке
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Алькантара (Бавария).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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