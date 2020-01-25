Бавария забила Шальке 5 голов и вернулась на 2-е место

«Бавария» в матче 19-го тура чемпионата Германии на своем поле разгромила «Шальке» 5:0. Все голы забивали разные футболисты, а на первое место в списке бомбардиров Бундеслиги с 21 голом вышел Роберт Левандовски.
«Бавария» в чемпионате вернулась на 2-е место с отставанием в 1 пункт от «Лейпцига».
Бавария - Шальке 5:0
Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45, Горетцка, 50, Тьяго, 58, Гнабри, 89
Бавария: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горетцка (Толиссо, 78), Тьяго (Коутиньо, 62), Мюллер, Перишич (Гнабри, 68), Левандовски
Шальке: Шуберт, Кенни (Маккени, 81), Кабак, Настасич, Очипка, Сердар, Калиджури, Маскарелли, Харит, Матондо, Грегориш (Кутуку, 57)
Источник — Sport.ua
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