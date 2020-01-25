Бундеслига. Лейпциг проиграл впервые за 3 месяца, успех Боруссии М

В пятницу «Боруссия» Дортмунд выиграла свой матч и сумела сократить отставание от лидера «Лейпцига», который сегодня потерпел поражение.

«Быки» проиграли «Айнтрахту» Франкфурт и потерпели первое поражение в Бундеслиге с конца октября. А вот «Боруссия» Менхенгладбах свой матч выиграла и сократила отставание от лидера до 2-х пунктов.

Чуть позже свой матч сыграет «Бавария», которая примет «Шальке».

Бундеслига. 19-й тур

Айнтрахт Франкфурт - Лейпциг 2:0

Голы: Туре, 48, Костич, 90



Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1

Голы: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 88 - Квайсон, 12



Унион Берлин - Аугсбург 2:0

Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61



Фрайбург - Падерборн 0:2

Голы: Адей, 48, Сабири, 84



Вольфсбург - Герта 1:2

Голы: Мехмеди, 68 - Джордан, 64, Лукебакич, 90