Бундеслига. Лейпциг проиграл впервые за 3 месяца, успех Боруссии М

В пятницу «Боруссия» Дортмунд выиграла свой матч и сумела сократить отставание от лидера «Лейпцига», который сегодня потерпел поражение.
«Быки» проиграли «Айнтрахту» Франкфурт и потерпели первое поражение в Бундеслиге с конца октября. А вот «Боруссия» Менхенгладбах свой матч выиграла и сократила отставание от лидера до 2-х пунктов.
Чуть позже свой матч сыграет «Бавария», которая примет «Шальке».
Бундеслига. 19-й тур
Айнтрахт Франкфурт - Лейпциг 2:0
Голы: Туре, 48, Костич, 90
Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1
Голы: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 88 - Квайсон, 12
Унион Берлин - Аугсбург 2:0
Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61
Фрайбург - Падерборн 0:2
Голы: Адей, 48, Сабири, 84
Вольфсбург - Герта 1:2
Голы: Мехмеди, 68 - Джордан, 64, Лукебакич, 90
Источник — Sport.ua
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