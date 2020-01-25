Бундеслига. Лейпциг проиграл впервые за 3 месяца, успех Боруссии М

Гонка за чемпионство проходит весьма напряженно

  • 25.01.2020 18:29
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Бундеслига. Лейпциг проиграл впервые за 3 месяца, успех Боруссии М
© twitter.com/borussia_en

В пятницу «Боруссия» Дортмунд выиграла свой матч и сумела сократить отставание от лидера «Лейпцига», который сегодня потерпел поражение.

«Быки» проиграли «Айнтрахту» Франкфурт и потерпели первое поражение в Бундеслиге с конца октября. А вот «Боруссия» Менхенгладбах свой матч выиграла и сократила отставание от лидера до 2-х пунктов.

Чуть позже свой матч сыграет «Бавария», которая примет «Шальке».

Бундеслига. 19-й тур

Айнтрахт Франкфурт - Лейпциг 2:0
Голы: Туре, 48, Костич, 90

Боруссия Менхенгладбах - Майнц 3:1
Голы: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 88 - Квайсон, 12

Унион Берлин - Аугсбург 2:0
Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61

Фрайбург - Падерборн 0:2
Голы: Адей, 48, Сабири, 84

Вольфсбург - Герта 1:2
Голы: Мехмеди, 68 - Джордан, 64, Лукебакич, 90

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Источник — Sport.ua

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