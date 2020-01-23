Хавбек Мариуполя: «Рад вернуться в Украину»

Новичок «Мариуполя» Артем Дудик поделился мнением о переходе в азовскую команду

  • 23.01.2020 12:15
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Хавбек Мариуполя: «Рад вернуться в Украину»
© ФК Мариуполь. Артем Дудик

Предыдущий сезон 23-летний полузащитник, права на которого принадлежат «Шахтеру», провел в чемпионате Беларуси, где защищал цвета «Слуцка». В «Мариуполе» Дудик будет играть на правах годичной аренды.

«Во-первых, очень приятно вернуться в Украину и играть в Премьер-лиге. Настроен только на работу, победы и хорошие матчи. Мне позвонили и предложили играть на условиях аренды. Я согласился. Хотелось вернуться в Украину».

«Я ставлю для себя всегда максимальные задания – играть постоянно в основном составе, показывать себя, развиваться, с каждым матчем становиться все лучше. Учитывая, что команда играет с тремя защитниками и двумя форвардами, предполагаю, что тренерский штаб будет использовать меня как форварда. Но я также могу сыграть и под нападающим, для меня это комфортная позиция», - сказал Дудик.

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Источник — ФК Мариуполь

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