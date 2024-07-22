Экс-игрок Волыни рассказал, почему таланты луцкого клуба не проявили себя

Бывший игрок «Волыни» Артем Дудик в интервью Sport.ua рассказал, почему таланты луцкого клуба так и не смогли найти себя в профессиональном футболе.

«Это сложный вопрос, я не раз об этом думал. Мы не раз общались с ребятами, которые тогда были в команде. И пришли к выводу, что на это повлияло много факторов: кому-то не хватило футбольного везения, кому-то – футбольной квалификации, а кто-то принимал неправильные решения относительно продолжения своей карьеры.

Также, по-моему, руководство «Волыни» не до конца компетентно проявило себя в той ситуации, когда мы вылетели в Первую лигу. Многие футболисты начали расходиться в другие команды. Мне кажется, что нужно было действовать по примеру «Днепра». Они оказались в подобной ситуации, но пытались собрать своих молодых футболистов вместе и развивать их дальше. В итоге мы видим результат: сколько из той когорты молодых футболистов «Днепра» сейчас играет на хорошем уровне и сколько из «Волыни», – сказал Дудик.