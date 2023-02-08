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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 10:11 | Обновлено 08 февраля 2023, 10:18
12
0

ЭДМАР: «Заманить в УПЛ игроков серьезного уровня сложно»

Тренер «Металлиста 1925» – о трансферной работе клуба

08 февраля 2023, 10:11 | Обновлено 08 февраля 2023, 10:18
12
0
ЭДМАР: «Заманить в УПЛ игроков серьезного уровня сложно»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Украинский бразилец Эдмар, который вместе с Олегом Голодюком составляет тренерский тандем во главе харьковского «Металлиста 1925», рассказал о кадровой ситуации в коллективе и коснулся темы трансферной деятельности клуба.

Нападающий Виталий Пономарь пропустил сборы из-за травмы. Кто еще в лазарете?

– Серьезных травм больше нет – тьфу-тьфу-тьфу. У некоторых игроков есть небольшие повреждения и растяжения, но это нормально для сборов и совсем некритично.

Металлист 1925 провел серьезную работу над усилением состава летом, но не проявляет активности на трансферном рынке зимой. Новичков, я так понимаю, не будет?

– Поиск новых футболистов не прекращается, но вы прекрасно знаете, какая ситуация в стране и что заманить в УПЛ игроков серьезного уровня довольно сложно. Если говорить о сильных игроках, которые выступают в чемпионате Украины, то выиграть борьбу за них у более обеспеченных клубов непросто. Я не могу сказать, что этой зимой мы точно не подпишем новых футболистов. Пока их нет, но они могут появиться.

Андрей Борячук, который в первой части сезона был одним из ведущих игроков вашей команды, поехал на сборы с Шахтером. Есть шанс, что Металлист 1925 продлит его аренду?

– Лично я был бы не против такого развития событий, однако этот вопрос лучше задавать руководству обоих клубов. Борячук здорово помог нам в этом чемпионате. Такой игрок нам бы не помешал. К тому же ему не придется привыкать к коллективу, в котором его все хорошо знают.

Во время зимней паузы ваш клуб предоставил статус свободных агентов форварду Илье Зубкову и вингеру Артему Дудику. Чье это было решение?

– Мы расстались друзьями. У нас нет даже малейших претензий к этим футболистам. Это было обоюдное решение игроков и клуба. Мы хотим дать шанс молодежи, а Зубков и Дудик – получить новый вызов в своей карьере.

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Источник FanDay
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