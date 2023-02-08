ЭДМАР: «Заманить в УПЛ игроков серьезного уровня сложно»

Украинский бразилец Эдмар, который вместе с Олегом Голодюком составляет тренерский тандем во главе харьковского «Металлиста 1925», рассказал о кадровой ситуации в коллективе и коснулся темы трансферной деятельности клуба.

– Нападающий Виталий Пономарь пропустил сборы из-за травмы. Кто еще в лазарете?

– Серьезных травм больше нет – тьфу-тьфу-тьфу. У некоторых игроков есть небольшие повреждения и растяжения, но это нормально для сборов и совсем некритично.

– Металлист 1925 провел серьезную работу над усилением состава летом, но не проявляет активности на трансферном рынке зимой. Новичков, я так понимаю, не будет?

– Поиск новых футболистов не прекращается, но вы прекрасно знаете, какая ситуация в стране и что заманить в УПЛ игроков серьезного уровня довольно сложно. Если говорить о сильных игроках, которые выступают в чемпионате Украины, то выиграть борьбу за них у более обеспеченных клубов непросто. Я не могу сказать, что этой зимой мы точно не подпишем новых футболистов. Пока их нет, но они могут появиться.

– Андрей Борячук, который в первой части сезона был одним из ведущих игроков вашей команды, поехал на сборы с Шахтером. Есть шанс, что Металлист 1925 продлит его аренду?

– Лично я был бы не против такого развития событий, однако этот вопрос лучше задавать руководству обоих клубов. Борячук здорово помог нам в этом чемпионате. Такой игрок нам бы не помешал. К тому же ему не придется привыкать к коллективу, в котором его все хорошо знают.

– Во время зимней паузы ваш клуб предоставил статус свободных агентов форварду Илье Зубкову и вингеру Артему Дудику. Чье это было решение?

– Мы расстались друзьями. У нас нет даже малейших претензий к этим футболистам. Это было обоюдное решение игроков и клуба. Мы хотим дать шанс молодежи, а Зубков и Дудик – получить новый вызов в своей карьере.