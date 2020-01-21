Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 22 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет еще один поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Ястремская
|Возняцки
|1-й круг
|Юван (6-1 6-1) №127 WTA
|Кристи Ан (6-1 6-3) №92 WTA
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка (Цинциннати-2019).
В третьем круге победительница матча сразится против Онс Жабер (№78 WTA) или Каролин Гарсии (№46 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к начала матча.
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Источник — Sport.ua
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