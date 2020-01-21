Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 22 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет еще один поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.

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