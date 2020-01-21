Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 21.01.2020 12:28
  • 1173 просмотра
  • 3 комментария
Даяна Ястремская – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В среду, 22 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет еще один поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№36 WTA). Встреча состоится вторым запуском на арене Маргарет Корт после встречи Наоми Осака – Чжэн Сайсай. Ориентировочное время начала матча – не ранее 03:30 по Киеву.
 
Путь на турнире
 
Стадия  Ястремская   Возняцки
1-й круг  Юван (6-1 6-1) №127 WTA   Кристи Ан (6-1 6-3) №92 WTA
 
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка (Цинциннати-2019).
 
В третьем круге победительница матча сразится против Онс Жабер (№78 WTA) или Каролин Гарсии (№46 WTA). 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к начала матча.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 12:55
    0
    *Бажині...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 12:53
    0
    Виходячи з того, що Даяна при Бажані стала атакувати не одразу, а вибірково, чекаючи більш зручної нагоди для гострого атакуючого удару, тим часом тримаючи м'яча в корті, шанси Вознякі на перемогу стали ще примарнішими, ніж минулої їх зустрічі з Ястремською, коли полько-датчанка програла в двох сетах 4-6, 4-6. Одного бажання пройти якомога вище по сітці в своєму заключному турнірі в профі турі, Каролін, думаю, не вистачить їй для перемоги над нашою Даянкою. Віриться в перемогу українки проти колишньої першої ракетки.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 12:33
    +1
    Судя по прогнозам буков матч ожидается практически равный,если Ястремская не будет мандражировать и не наделает глупостей,то должна победить
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 21.01.2020 12:33
    +1
    Судя по прогнозам буков матч ожидается практически равный,если Ястремская не будет мандражировать и не наделает глупостей,то должна победить
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 12:55
    0
    *Бажині...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.01.2020 12:53
    0
    Виходячи з того, що Даяна при Бажані стала атакувати не одразу, а вибірково, чекаючи більш зручної нагоди для гострого атакуючого удару, тим часом тримаючи м'яча в корті, шанси Вознякі на перемогу стали ще примарнішими, ніж минулої їх зустрічі з Ястремською, коли полько-датчанка програла в двох сетах 4-6, 4-6. Одного бажання пройти якомога вище по сітці в своєму заключному турнірі в профі турі, Каролін, думаю, не вистачить їй для перемоги над нашою Даянкою. Віриться в перемогу українки проти колишньої першої ракетки.
    Ссылка
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