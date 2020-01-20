Катерина Козлова – Присцилла Хон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 21 января, третья ракетка Украины Катерина Козлова (№83 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
25-летняя украинка в первом раунде встретится с Присциллой Хон из Австралии (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Матч будет сыгран третьим запуском вечерней сессии на корте №7. Ориентировочное время начала – 11:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сразится против экс-первой ракетки мира Анджелик Кербер (№18 WTA) или 18-летней итальянки Элизабетты Коччаретто (№174 WTA).
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Источник — Sport.ua
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