Катерина Бондаренко – Арина Родионова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 20.01.2020 14:07
  • 183 просмотра
  • 0 комментариев
Катерина Бондаренко – Арина Родионова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Бондаренко
Во вторник, 21 января, украинка Катерина Бондаренко (№535 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
33-летняя украинка, которая заявлена по «защищенному рейтингу», начнет соревнования матчем против обладательницы вайлд кард Арины Родионовой (№163 WTA), представляющей Австралию. Поединок пройдет четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.
 
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Кики Бертенс из Нидерландов (№10 WTA) или Ирины Бегу из Румынии (№105 WTA).
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности