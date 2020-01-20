Катерина Бондаренко – Арина Родионова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 21 января, украинка Катерина Бондаренко (№535 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

33-летняя украинка, которая заявлена по «защищенному рейтингу», начнет соревнования матчем против обладательницы вайлд кард Арины Родионовой (№163 WTA), представляющей Австралию. Поединок пройдет четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.