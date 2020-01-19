ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Овьедо на добивании

Украинский голкипер набрал первые очки со своей новой командой

  • 19.01.2020 23:12
  • 2272 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Овьедо на добивании
© Twitter. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил один гол во втором матче за «Овьедо» в Сегунде. Вратарь отбил дальней удар, но не сумел помешать сопернику сыграть на добивании.

Украинец вышел в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски». Игра завершилась вничью (1:1), причем хозяева поля сравняли счет на 90+7 минуте, в компенсированное время второго тайма. Голы забили: Ибраима Бальде, 90+7 – Эугени Вальдеррама, 54.

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.

Смотрите видео пропущенного гола Андреем Лунином (просмотр доступен на YouTube)

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Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 23:44
    0
    хорошо бы чтобы Овеьдо ещё не вылетал в ещё больший пердив, а то прослеживается такая тенденция, где украинцы, там команда прописку в лиге не сохраняет.
    Ссылка
    виталий ширин
      виталий ширин, 19.01.2020 23:25
    0
    Удар головой с 4-5м. не может быть дальним.
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    stalevar1250
      stalevar1250, 19.01.2020 23:17
    -3
    Шо, опять!!??
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 19.01.2020 23:44
    0
    хорошо бы чтобы Овеьдо ещё не вылетал в ещё больший пердив, а то прослеживается такая тенденция, где украинцы, там команда прописку в лиге не сохраняет.
    Ссылка
    виталий ширин
      виталий ширин, 19.01.2020 23:25
    0
    Удар головой с 4-5м. не может быть дальним.
    Ссылка
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