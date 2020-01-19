ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Овьедо на добивании

Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил один гол во втором матче за «Овьедо» в Сегунде. Вратарь отбил дальней удар, но не сумел помешать сопернику сыграть на добивании.

Украинец вышел в числе основных игроков клуба на домашний поединок 24-го тура против «Уэски». Игра завершилась вничью (1:1), причем хозяева поля сравняли счет на 90+7 минуте, в компенсированное время второго тайма. Голы забили: Ибраима Бальде, 90+7 – Эугени Вальдеррама, 54.

Напомним, в дебютном матче за «Овьедо» против «Альмерии» (0:2) Андрей Лунин пропустил курьезный гол из-за недопонимания с новым партнером.

Смотрите видео пропущенного гола Андреем Лунином (просмотр доступен на YouTube)