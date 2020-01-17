Australian Open. Цуренко и Барти откроют вечернюю сессию в понедельник

Леся Цуренко в первом раунде Australian Open-2020 в понедельник, 20 января сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.

Поединок пройдет на корте имени Рода Лейвера. Матч откроет вечернюю сессию первого игрового дня и начнется в 10:00 по Киеву.

Барти завтра в финале турнира WTA в Аделаиде сыграет с другой украинской, Даяной Ястремской.