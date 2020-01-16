Australian Open. Ястремская и Цуренко проведут матчи в понедельник

Свитолина, Козлова и Бондаренко сыграют во вторник

  • 16.01.2020 11:43
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Australian Open. Ястремская и Цуренко проведут матчи в понедельник
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Организаторы Australian Open сообщили, что верхняя часть женской сетки проведет матчи в понедельник. Соответственно, нижняя – сыграет во вторник.
 
Это означает, что 20 января на корты Мельбурна выйдут Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
 
Напомним, Ястремская сразится с одной из победительниц квалификации, Леся – против лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
 
Также отметим, что в понедельник сыграет нижняя часть мужской сетки, где представлены Роджер Федерер и Новак Джокович.
 
Напомним, что разница по времени с Мельбурном составляет 9 часов.
 
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Источник — Australian Open

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