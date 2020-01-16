Australian Open. Ястремская и Цуренко проведут матчи в понедельник

Организаторы Australian Open сообщили, что верхняя часть женской сетки проведет матчи в понедельник. Соответственно, нижняя – сыграет во вторник.

Это означает, что 20 января на корты Мельбурна выйдут Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Напомним, Ястремская сразится с одной из победительниц квалификации, Леся – против лидера мирового рейтинга Эшли Барти.

Также отметим, что в понедельник сыграет нижняя часть мужской сетки, где представлены Роджер Федерер и Новак Джокович.

Напомним, что разница по времени с Мельбурном составляет 9 часов.