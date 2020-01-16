Гутор перешел из команды Милевского к Вернидубу

Экс-голкипер «Черноморца» Александр Гутор перешел в «Шахтер». Футболист подписал трехлетний контракт с клубом из Солигорска.

Гутор является воспитанником минского «Динамо». Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за которое дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за «Динамо-Минск». Затем в карьере вратаря был российский этап – «Оренбург» и «Тосно». В 2017 году Александр играл за «Черноморец» из Одессы. Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».

Является игроком национальной сборной Беларуси.