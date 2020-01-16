Гутор перешел из команды Милевского к Вернидубу

Экс-вратарь «Черноморца» продолжит карьеру в солигорском «Шахтере»

  • 16.01.2020 12:51
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Гутор перешел из команды Милевского к Вернидубу
© ФК Шахтер Солигорськ. Александр Гутор
Экс-голкипер «Черноморца» Александр Гутор перешел в «Шахтер». Футболист подписал трехлетний контракт с клубом из Солигорска.
 
Гутор является воспитанником минского «Динамо». Профессиональную карьеру начал в БАТЭ, за которое дебютировал в чемпионате 2008 года. С 2013 по 2016 выступал за «Динамо-Минск». Затем в карьере вратаря был российский этап – «Оренбург» и «Тосно». В 2017 году Александр играл за «Черноморец» из Одессы. Предыдущие два сезона голкипер провел в брестском «Динамо».
 
Является игроком национальной сборной Беларуси.
 
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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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