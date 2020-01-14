ВЕРНИДУБ – о критике его нового клуба со стороны игроков: «Земля круглая»

Украинский тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о критике экс-игроков команды Павла Рыбака и Валерия Громыко.

«Это неправильно. Тот же Рыбак провел здесь много лет. Что бы ни происходило, считаю, не стоит выносить в прессу. По финансам же в клубе не было проблем. Со своей стороны неправильно так писать и говорить.

Земля круглая. Когда-то придет время, ребята завершит карьеру и в клубе вряд ли их захотят видеть», - сказал Вернидуб в эфире «Беларусь 5».

Ранее Громыко заявил, что в клубе его «убивали» тренировками в тренажерном зале, а Рыбак рассказывал, что Сергею Ташуеву, бывшему тренеру «Шахтера», указывали на футболистов, которых нужно ставить в стартовый состав.