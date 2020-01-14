ВЕРНИДУБ – о критике его нового клуба со стороны игроков: «Земля круглая»

Украинский тренер солигорского «Шахтера» считает, что не нужно выносить сор из избы

  • 14.01.2020 21:10
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ВЕРНИДУБ – о критике его нового клуба со стороны игроков: «Земля круглая»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб
Украинский тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о критике экс-игроков команды Павла Рыбака и Валерия Громыко.
 
«Это неправильно. Тот же Рыбак провел здесь много лет. Что бы ни происходило, считаю, не стоит выносить в прессу. По финансам же в клубе не было проблем. Со своей стороны неправильно так писать и говорить. 
 
Земля круглая. Когда-то придет время, ребята завершит карьеру и в клубе вряд ли их захотят видеть», - сказал Вернидуб в эфире «Беларусь 5».
 
Ранее Громыко заявил, что в клубе его «убивали» тренировками в тренажерном зале, а Рыбак рассказывал, что Сергею Ташуеву, бывшему тренеру «Шахтера», указывали на футболистов, которых нужно ставить в стартовый состав.
 
 
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Источник — Прессбол

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