Юрий ВЕРНИДУБ: «За выступлением Зари даже не хочется следить»

Юрий Вернидуб недоволен высказываниями в свой адрес. (Очевидно, Вернидуб имел в виду слова генерального директора клуба Сергея Рафаилова, который в нескольких интервью нелестно отзывался о бывшем наставнике команды, - Прим. Sport.ua)

«Слежу ли я за выступлениями «Зари»? Если честно, то после некоторых интервью, в которых писали обо мне, даже не хочется следить. Делать это готов разве что ради команды и футболистов, с которыми провел вместе не один год и которые в ней остались. Эти ребята на всю жизнь останутся в моем сердце. Я всегда буду болеть только за них и с интересом следить за передвижениями каждого в карьере».

«Слежу за многими ребятами. Кроме Караваева это молодежь, пришедшая в команду в 2017-м году - Чеберко, Лунев и другие ребята. Им было тогда по 18-19 лет, и я рад, что они проработали со мной два года. Значит, не зря проработали. Результат, которого они добились в тот период (а я имею в виду завоевание бронзовых медалей) пусть станет не последним в их карьере. Я искренне желаю своим бывшим подопечным занять места еще выше, чем третье. Если они были бронзовыми призерами, то почему бы им не стать серебряными или же выиграть чемпионское звание? У них сейчас прекрасный тренер – Виктор Скрипник, поэтому есть куда прогрессировать. Уверен, он им тоже поможет в дальнейшем развитии», - сказал Вернидуб.

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