Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал Прийме, что не рассчитываю на него»

Украинский тренер «Шахтера» не видит места в составе для соотечественника

  • 01.01.2020 13:52
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал Прийме, что не рассчитываю на него»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Наставник «Шахтера» из Солигорска сказал украинскому защитнику Василию Прийме, что не видит его в своей команде. 28-летний защитник поиграл под руководством Вернидуба в «Заре», но не смог закрепиться в основном составе. Теперь Прийме придется искать новое место работы.

«В «Шахтере» было два украинца – Никита Татарков и Вася Прийма. Первого из них на момент моего приезда в Солигорск в команде уже не было, а второго прекрасно знаю по его выступлениям в возглавляемой мною «Заре». У него еще год контракта, однако я Прийме сказал, что на него не рассчитываю.

Во-первых, в связи с тем, что в этом году ужесточили лимит на легионеров. В ходе матча в составе команды может быть пять белорусов, столько же иностранцев и один россиянин. Понятно, что этот шаг в какой-то мере будет мешать тем белорусским командам, которые будут выполнять задачу и получать право играть в еврокубках. А если посмотреть с другой стороны, то возможно, решение руководителей национальной федерации футбола и правильное. Они хотят сделать все для того, чтобы местные футболисты росли и прогрессировали. Ведь те результаты, которые сейчас показывает сборная Беларуси, не слишком радуют», - сказал Вернидуб.

Василий Прийма перешел в «Шахтер» в феврале 2019-го года.

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Источник — UA-Football

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