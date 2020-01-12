Ювентус удержал победу над Ромой и вернулся на вершину Серии А

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Итальянская Серия А. 19-й тур.
Рома – Ювентус – 1:2
Перотти, 69 (пен.) – Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)
Верету, 9, Коларов, 15, Манчини, 27, Кристанте, 82, Калинич, 83, Флоренци, 90+5 – Пьянич, 12, де Лигт, 32, Куадрадо, 45
Рома: Пау Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци – Диавара, Верету (Кристанте, 66) – Перотти (Калинич, 82), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36) – Джеко.
Ювентус: Щесны – Алекс Сандро, Бонуччи, Демирал (де Лигт, 19), Кудрадо – Матюиди, Пьянич, Рабьо – Рэмси (Данило, 70) – Роналду, Дибала (Игуаин, 69).
Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)
Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия)
Удары (в створ): 16 (9) – 5 (4)
Угловые: 13 – 2
Оффсайды: 0 – 7.
РОМА-ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 5°C
Источник — Sport.ua
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