19-й тур
Рома
1:2
Ювентус
12.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус удержал победу над Ромой и вернулся на вершину Серии А

По одному молодому игроку с каждой стороны не смогли завершить игру из-за повреждений

  • 12.01.2020 23:50
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Ювентус удержал победу над Ромой и вернулся на вершину Серии А
© twitter.com/juventusfc

Отчет о матче ожидайте позже.

Итальянская Серия А. 19-й тур. 

Рома – Ювентус – 1:2

 Перотти, 69 (пен.) – Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)

 Верету, 9, Коларов, 15, Манчини, 27, Кристанте, 82, Калинич, 83, Флоренци, 90+5 – Пьянич, 12, де Лигт, 32, Куадрадо, 45

Рома: Пау Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци – Диавара, Верету (Кристанте, 66) – Перотти (Калинич, 82), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36) – Джеко.

Ювентус: Щесны  Алекс Сандро, Бонуччи, Демирал (де Лигт, 19), Кудрадо  Матюиди, Пьянич, Рабьо  Рэмси (Данило, 70)  Роналду, Дибала (Игуаин, 69).

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

Удары (в створ): 16 (9) – 5 (4)
Угловые: 13 – 2
Оффсайды: 0 – 7.

РОМА-ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C
 

 

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Источник — Sport.ua

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