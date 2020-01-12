19-й тур
Рома
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Ювентус
12.01.2020 21:45   ТВ-трансляция: 

Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

В Риме «волки» не проигрывают «старой синьоре» уже пять матчей подряд

  • 12.01.2020 10:04
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  • 1 комментарий
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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В воскресенье, 12 января, «Рома» на «Стадио Олимпико» примет туринский «Ювентус» в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
 
После 18 туров команда Паулу Фонсеки занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 35 очков. Отставание от миланского «Интера», который лидирует, составляет 10 баллов.
 
В первом матче нового года «Рома» на своем поле проиграла «Торино» (0:2), прервав беспроигрышную серию в чемпионате, составлявшую пять поединков. Всего в этом сезоне Серии А римляне одержали 10 побед, три раза проиграли, еще три матча завершились вничью.
 
Что касается туринского «Ювентуса», то команда Маурицио Сарри в этом сезоне получила серьезную конкуренцию со стороны миланского «Интера». Оба клуба набрали по 45 очков, но подопечные Антонио Конте лидируют благодаря лучшим дополнительным показателям. 
 
Вся борьба за чемпионство впереди, вполне возможно, что интрига будет сохраняться до конца чемпионата, чего довольно давно не было. В последних матчах туринский клуб проиграл «Лацио» в Суперкубке Италии, а в первом матче нового года разгромил на своем поле «Кальяри» (4:0).
 
В прошлом сезоне «Рома» минимально проиграла в Турине, но победила дома со счетом 2:0. Годом ранее на выезде «Рома» уступила (0:1), а дома сыграла 0:0. В Риме «Рома» не проигрывает «Ювентусу» уже пять матчей подряд. Прогнозируем, что беспроигрышная домашняя серия римлян в противостоянии с туринцами продолжится, тем более что после осечки в матче с «Торино» «Рома» будет мотивирована вдвойне.
 
Ориентировочные составы:
 
«Рома»: Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Спиназзола, Верето, Диавара, Перотти, Пеллегрини, Дзаньоло, Джеко.
 
«Ювентус»: Щенсный, Сандро, Демирал, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рабьо, Рэмзи, Роналду, Игуаин.
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12 января, воскресенье

«Рома» – «Ювентус»
Рим. Стадион «Стадио Олимпико». 21:45
РОМА — ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.01.2020 10:16
    0
    Фонсеці треба нападника.Джеко контролює і забиває зверху,а інший би на землі.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.01.2020 10:16
    0
    Фонсеці треба нападника.Джеко контролює і забиває зверху,а інший би на землі.
    Ссылка
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