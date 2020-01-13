В поединке 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в Риме обыграл «Рому» со счетом 2:1.
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Лучшие моменты матча Рома - Ювентус
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Диего Перотти (Рома).
|10'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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