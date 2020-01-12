Итальянская Серия А. 19-й тур.



Рома – Ювентус – 1:2



Перотти, 69 (пен.) – Демирал, 3, Роналду, 10 (пен.)



Верету, 9, Коларов, 15, Манчини, 27, Кристанте, 82, Калинич, 83, Флоренци, 90+5 – Пьянич, 12, де Лигт, 32, Куадрадо, 45



Рома: Пау Лопес – Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци – Диавара, Верету (Кристанте, 66) – Перотти (Калинич, 82), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36) – Джеко.



Запасные: Миранте, Фусато, Жуан Жезус, Четин, Перес, Спинаццола.

Ювентус: Щесны – Алекс Сандро, Бонуччи, Демирал (де Лигт, 19), Кудрадо – Матюиди, Пьянич, Рабьо – Рэмси (Данило, 70) – Роналду, Дибала (Игуаин, 69).

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Де Шильо, Джан, Дуглас Коста, Пьяца, Бернардески.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия)



Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. МОМЕНТ! Лопес не дрогнул в моменте с ударом с острого угла на левом фланге штрафной от Игуаина!



90+5 мин. Флоренци получил желтую за срыв рывка Матюиди.



90+3 мин. МОМЕНТ! Кристанте отправил мяч намного выше ворот ударом со средней дистанции!



90+1 мин. МОМЕНТ! Де Лигт не дал Джеко пробить с нескольких метров до ворот, после чего Пеллегрини оправил мяч в сторону на трибун за воротами!



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит пять минут.



86 мин. Жестокий подкат от Смоллинга против Куадрадо на левом фланге обороны! Даже фола не было?!



83 мин. Отмахнулся от Бонуччи Калиниич на чужой половине поля. Вот Вам и выход на замену. Желтая.



82 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Калинич вышел на поле вместо Перотти.



82 мин. Кристанте схлопотал предупреждение за грубый подкат в центре поля.



81 мин. МОМЕНТ! Удар головой от Коларова после подачи Флоренци со штрафного на правом фланге отправил мяч в руки Щесны!



79 мин. ГОЛ! Игуиан прошил мощным ударом из левой половины штрафной Лопеса, однако в моменте с передачей Куадрадо Гонсало был в оффсайде!



77 мин. МОМЕНТ! Подачу с левого фланга Криштиану замыкал ударом головой, однако мяч не зашел в правый нижний угол!



75 мин. ОПАСНО! Джеко чуть не влетел в Щесны при борьбе за верховой мяч! Обнялись. Разошлись. Играем!



72 мин. ОПАСНО! Подкрутка мяча в дальний угол с левого фланга от Пеллегрини могла и заходить! Выше!



69 мин. ДВЕ ЗАМЕНЫ У ЮВЕНТУСА. Вместо Рэмси и Дибалы игру продолжат Данило и Игуаин, соответственно.



69 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Перотти легко переиграл Щесны ударом в левый угол на средней высоте с пенальти!



68 мин. ПЕНАЛЬТИ! Арбитр посмотрел повтор! Рука у Алекса Сандро!



66 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Вместо Верету игру продолжит Кристанте.



66 мин. МОМЕНТ! А не в руку ли сейчас Алексу Сандро попал мяч после удара Ундера головой с правого угла вратарской?!



65 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Джеко сотряс левый каркас ворот акробатическим ударом из левой половины штрафной!



62 мин. Явно сбит прицел у Коларова сегодня. Очередной подарок защите туринцев.



59 мин. Ох, какой Дибала! Как же он сейчас унизил Верету пробросом между ног!



55 мин. Пьянич грудью встретил прострел Ундера с правого фланга.



53 мин. Рабьо успешно сыграл головой во время навеса с правого фланга от Флоренцы.



51 мин. Обозначив активность на чужой половине поля, римляне были вынуждены отступить в результате нескольких неточно поданных стандартов.



48 мин. Удар Джеко в одно касание, после прострела с правого фланга, заблокировал де Лигт.



48 мин. Дибала плохо исполнил навес углового с левого фланга на ближнюю штангу.



46 мин. Туринцы решили начать тайм с собственной атаки.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. МОМЕНТ! Роналду вышел к воротам под острым углом через правый фланг штрафной, но не смог обмануть голкипера ударом низом в дальний угол!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще четыре минуты.



45 мин. Предупрежден Куадрадо за грубый подкат против Перотти в полукруге у своей штрафной. А что ему еще оставалось? Ошибся Пьянич.



42 мин. Не смог Рэмси убежать на контратаке от Верету!



40 мин. Сильно сбили темп игры трагические события.



36 мин. ЗАМЕНА У РОМЫ. Вторая замена. Вторая травма. Дзаньоло был заменен на Ундера.



35 мин. Дзаньоло уносят на носилках! Плачет молодой футболист.



32 мин. Ох и рывок с мячом удался Дзаньоло! Только лишь фол де Лигта его смог остановить у штрафной туринцев. Желтая.



31 мин. Кое-как команда Сарри сумела забрать мяч под свой контроль.



29 мин. Римляне пошли в массированную атаку.



27 мин. Манчини сфолил против Матюиди в центре поля, но арбитр выдержал большую паузу, и лишь потоп предупредил игрока хозяев.



23 мин. Через пас партнеры пытаются ввести де Лигта в темп поединка.



19 мин. ЗАМЕНА У ЮВЕНТУСА. Травмирован Демирал. Вместо него игру продолжит де Лигт.



17 мин. Травма у Демирала! Замена нужна?!



15 мин. Предупрежден Коларов за грубую игру на левом фланге обороны.



12 мин. Желтую получил Пьянич за снос с ног Пеллегрини, который перехватил неудачную передачу низом от Бонуччи.



10 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Криштиану Роналду не оставил шансов голкиперу точным ударом в правый нижний угол!



9 мин. ПЕНАЛЬТИ! Верету в собственной штрафной замешкался с мячом, после чего ему уже пришлось сбивать совершившего отбор Дибалу. Желтая.



8 мин. Дибала воткнулся в Смоллинга при рывке к чужой штрафной.



6 мин. Дальний удар от Перотти, после отскока при розыгрыше углового на правом фланге, оказался неточным.



3 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дибала подал со штрафного на левом фланге, а Демирал точно пробил над головой Лопеса в одно касание!



1 мин. Навес Коларова с левого фланга был заблокирован.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 12-го января, состоится поединок девятнадцатого тура итальянской Серии А, в котором сразятся римская «Рома» и туринский «Ювентус». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 21:45.

Миланский «Интер» позволил себе недопустимую роскошь, упустив победу над бергамаской «Аталантой» в рамках отчетного тура (1:1). Это позволяет действующему чемпиону с уверенностью смотреть в сторону возвращения статуса абсолютного лидера турнирной гонки. Однако позволит ли «Ювентусу» набрать максимум очков «Рома» под руководством Паулу Фонсеки, которую все та же «Аталанта» уже догнала по набранным очкам в турнирной таблице?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ромой» и «Ювентусом».