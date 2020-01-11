19-й тур
Интер Милан
1:1
Аталанта
11.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта сумела отыграться в матче с Интером благодаря Малиновскому

Руслан принял участие в голевой атаке, а также заработал пенальти в конце встречи

  • 11.01.2020 23:45
  • 3910 просмотров
  • 7 комментариев
Аталанта сумела отыграться в матче с Интером благодаря Малиновскому
© twitter.com/Inter

Итальянская Серия А в отчетный футбольный уик-энд оказалась крайне богата на поединки с высоким статусом вовлечения аудитории. Пока на поле римского «Стадио Олимпико» велись последние приготовления к противостоянию «Ромы» и туринского «Ювентуса», другой из наиболее вероятных фаворитов в борьбе за чемпионский титул принимал на своем поле одного из международных борцов от Италии в этом сезоне – «Аталанту» из Бергамо.

Обидчик донецкого «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА выпал из числа прямых претендентов на первую строчку после неудачной серии, которая предшествовала роковой для украинского футбола встречи на ОСК «Металлист» в Харькове. Однако команда Джан Пьеро Гасперини начала вновь набирать кондиции, и к месту в стадии 1/8 финала главного европейского клубного состязания, прибавила наметившееся улучшение позиций на внутренней арене. В возможной предстоящей неудачи «волков» в матче против «зебр» «Аталанта» видела и собственную выгоду – уж слишком уязвимой была четвертая строчка коллектива Паулу Фонсеки.

Но, для начала, бергамаскам необходимо было одолеть подопечных Антонио Конте, против чего открыто выступил «Интер» уже в самом начале встречи. Удар Лукаку из правой половины штрафной уже на тридцатой секунде сотряс правую штангу ворот Голлини. Не успела команда Гасперини прийти в себя, как все тот же Ромелу быстро сориентировался у чужих владениях при верховой передаче, и протолкнул мяч на ход Мартинесу. Лаутаро издевательски просто пробросил себе пяткой на ход, минуя Толоя, после чего не стал церемониться с силой удара низом в дальний угол.

«Интер» повел в счете относительно «малой кровью», и достаточно долго у гостей не находилось банальной изобретательности что-то придумать. А что делают темпераментные итальянцы, когда у них что-то не удается довести даже до состояния «готово вполовину»? Правильно, начинают рубить всех и вся. Вот и была изрядно подкрашена концовка первого тайма желтым цветом в результате грубости футболистов «Богемы». Досталось и Конте, которому попросту стало жаль своих подопечных.

Между тем, из вида совсем пропал любопытный эпизод во владениях «змей», который вполне тянул на назначения пенальти. Лаутаро Мартинес так отчаянно старался помешать Рафаэлю Толою добить отскочивший от Хандановича мяч, после удара головой от того-таки защитника, что решил идти на крайние меры. Уже завалившись на газон, Мартинес схватил за ноги соперника. И тут уже все вопросы к арбитру – как VAR мог упустить из вида этот эпизод?

У «Аталанты» не наблюдалось слаженной игры в центре поля вплоть до выхода Руслана Малиновского на замену. Да, украинец опять остался на скамейке запасных с первых минут, однако ситуация на поле по ходу поединка загнала изначальную установку Гасперини в безвыходное положение. И только лишь с выходом Малиновского у бергамасков начало налаживаться владение в атаке. Первое касание мяча со стороны Руслана, так и вовсе, обещало стать голевым – после удара из-за пределов штрафной мяч со всей силы врезался в левую штангу практически в районе крестовины.

Были и огрехи в действиях украинского полузащитника. Однажды, Гасперини даже готов был выскочить за пределы технической зоны, когда Малиновский неудачно исполнил поперечный перевод. Тренера понять можно – время уже начинало поджимать. Понимали это и игроки «Аталанты». Небольшая паника в штрафной «Интера», во время которой Малиновскому из борьбы против Година удалось перевести мяч в сторону левого угла вратарской, где первым на ударе оказался Госенс, сделала счет ничейным. Робин протолкнул мяч в дальний угол мимо опешившего Хандановича.

«Змеи» встрепенулись, однако волну атак «Аталанты» уже было не остановить. Малиновский несется через центральную зону в чужую штрафную с целью принять на грудь передачу с левого фланга, и его тут же грубо встречает молодой Бастони. Пенальти! У мяча Луис Муриэль, смиренный разбег, удар в левый нижний угол. И ровно туда же отправляется в прыжке Ханданович! Мастер! Вот так и спас от поражения голкипер «Интера» свою команду в игре, в которой коллектив Конте вел практически с самого начала.

В следующем туре миланский «Интер» на выезде встретиться с «Лечче», «Аталанта» в родных стенах примет СПАЛ.

Итальянская Серия А. 19-й тур. 

Интер – Аталанта – 1:1

 Мартинес, 4 – Госенс, 75

На 88-й минуте Луис Муриэль (Аталанта) не забил пенальти (вратарь).

 Сенси, 65, Годин, 83 – Хатебур, 8, де Роон, 24, Паломино, 42, Малиновский, 89

Интер: Ханданович – Бастони, де Врей, Годин – Бираги, Сенси (Борха Валеро, 71), Брозович, Гальярдини, Кандрева – Мартинес (Политано, 80), Лукаку.

Аталанта: Голлини – Джимсити, Паломино, Толой – Госенс (Кастань, 90+1), Пашалич (Муриэль, 70), де Роон, Хатебур – Гомес, Иличич – Сапата (Малиновский, 53).

Арбитр: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Удары (в створ): 8 (5) – 12 (7)
Угловые: 0 – 4
Оффсайды: 2 – 3.

ИНТЕР-АТАЛАНТА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:32
    +1
    Dre, 12.01.2020 00:21
    Бездарно пробив Мурієль.
    Дивно чому не дали виконати удар Малиновському.
    Но самое главное, кажется( по реакции тренера во время матча) что Малине скорее больше напихают за те два подряд неточных паск, чем за его продуктивность в атаке.
    Ссылка
    Dre
      Dre, 12.01.2020 00:21
    +3
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Бездарно пробив Мурієль.
    Дивно чому не дали виконати удар Малиновському.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:13
    +4
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Короче, главное, что за эти пол года Малиновский точно показал, что может играть в топ чемпионате, если не пойдет в Аталанте в полной мере то скорее всего заберёт ещё какой то клуб из топ-4. Просто когда у человека с великолепным ударом забирает штрафные и пенальти другой баночник, а так же партнёры и тренер пихают за неточную передачу как ребенку то не факт, что выйдет, так и можно уверенность потерять, лучший в одной игре, во второй уже на банке, выходишь против лидера чемпа в третьей, меняешь игру, но в ответственный момент шанс дают другому. Аталанта Гасперини феноменальная команда, но очень специфическая
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 12.01.2020 00:10
    +6
    Долбаный Муриэль, помешал Малине взять "Man of the match". Или он и так его взял?) Но я вел к тому, что Русик мог стать героем если б выиграли...
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 00:08
    +4
    Аталанта в порядку!
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:04
    +6
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Ещё и штрафной у него забрал опасный
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    +11
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    +11
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 12.01.2020 00:10
    +6
    Долбаный Муриэль, помешал Малине взять "Man of the match". Или он и так его взял?) Но я вел к тому, что Русик мог стать героем если б выиграли...
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:04
    +6
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Ещё и штрафной у него забрал опасный
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:13
    +4
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Короче, главное, что за эти пол года Малиновский точно показал, что может играть в топ чемпионате, если не пойдет в Аталанте в полной мере то скорее всего заберёт ещё какой то клуб из топ-4. Просто когда у человека с великолепным ударом забирает штрафные и пенальти другой баночник, а так же партнёры и тренер пихают за неточную передачу как ребенку то не факт, что выйдет, так и можно уверенность потерять, лучший в одной игре, во второй уже на банке, выходишь против лидера чемпа в третьей, меняешь игру, но в ответственный момент шанс дают другому. Аталанта Гасперини феноменальная команда, но очень специфическая
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 12.01.2020 00:08
    +4
    Аталанта в порядку!
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 12.01.2020 00:21
    +3
    odiniznashih, 11.01.2020 23:51
    Это тот случай, когда надо было доверить бить пенальти пострадавшему.
    По-крайней мере он ударил бы сильно, а так - разве это удар, когда вратарь с места в прыжке достал?
    И пока Малиновский не вышел, центр проигрывала Аталанта полностью.
    Бездарно пробив Мурієль.
    Дивно чому не дали виконати удар Малиновському.
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 12.01.2020 00:32
    +1
    Dre, 12.01.2020 00:21
    Бездарно пробив Мурієль.
    Дивно чому не дали виконати удар Малиновському.
    Но самое главное, кажется( по реакции тренера во время матча) что Малине скорее больше напихают за те два подряд неточных паск, чем за его продуктивность в атаке.
    Ссылка
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