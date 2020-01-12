ВИДЕО. Как Малиновский и голевую атаку организовал, и пенальти заработал

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 1:1.
Украинец Руслан Малиновский принял участие в голевой атаке команды, а также заработал пенальти в конце встречи.
Смотрите видео голов матча «Интер» – «Аталанта» – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 75 мин.
ПЕНАЛЬТИ! 87 мин. Малиновский заработал пенальти, Луис Муриэль не реализовал
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.