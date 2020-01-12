ВИДЕО. Как Малиновский и голевую атаку организовал, и пенальти заработал

Украинский хавбек «Аталанты» сыграл ключевую роль в решающих эпизодах матча

  • 12.01.2020 00:11
  • 2098 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Малиновский и голевую атаку организовал, и пенальти заработал
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В матче 19-го тура итальянской Серии A «Интер» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинец Руслан Малиновский принял участие в голевой атаке команды, а также заработал пенальти в конце встречи.

Смотрите видео голов матча «Интер» – «Аталанта» – 1:1.

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Робин Госенс, 75 мин.

ПЕНАЛЬТИ! 87 мин. Малиновский заработал пенальти, Луис Муриэль не реализовал

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.01.2020 00:50
    0
    так це фактично гольовий пас, чи я помиляюсь?
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 12.01.2020 00:22
    +4
    Заработал пусть бы и бил
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 12.01.2020 00:22
    +4
    Заработал пусть бы и бил
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 12.01.2020 00:50
    0
    так це фактично гольовий пас, чи я помиляюсь?
    Ссылка
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