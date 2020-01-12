Серена Уильямс выиграла первый титул за три года

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.
Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года — в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильмся родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.
Кроме того, Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей. В финальном матче они проиграли дуэту из США Тейлор Таунсенд/Эйша Мохаммад — 4:6, 4:6.
Serena Williams returns to Title Town.— WTA Insider (@WTA_insider) 12 января 2020 г.
Serena wins her 1st title since 2017, defeating Jessica Pegula 63 64 to win @asbclassic.
Serena won her 1st WTA title in February 1999.
She’s won her 73rd WTA title in January 2020.
Excellence across 4 decades. #ASBClassic pic.twitter.com/0UgWu1pfOI
A first title in three years for @serenawilliams !— WTA (@WTA) 12 января 2020 г.
She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe
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Источник — Sport.ua
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