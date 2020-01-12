Серена Уильямс выиграла первый титул за три года

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.

Для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года — в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии. После этого Серена Уильмся родила дочку, а после возвращения в тур играла только в финалах.

Кроме того, Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей. В финальном матче они проиграли дуэту из США Тейлор Таунсенд/Эйша Мохаммад — 4:6, 4:6.