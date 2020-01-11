Андрееску снялась с Australian Open-2020

Канадская теннисистка, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила о том, что из-за проблем с коленом она пропустит предстоящий Australian Open-2020:

US Open champion Bianca Andreescu has withdrawn from the Australian Open. https://t.co/zfRb8yRjV5 — WTA Insider (@WTA_insider) January 11, 2020

Причиной являются проблемы с коленом, которые появились у Андрееску еще на Итоговом турнире-2019 в Шеньжчене.

Ранее из-за проблем с коленом Андрееску уже пропустила турнир в Окленде.

Напомним, Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.