Андрееску снялась с турнира в Окленде из-за проблем с коленом

19-летняя румынская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не выступит в новозеландском Окленде из-за проблем с коленом.
Турнир пройдет 6-12 января. На него заявились две экс-первые ракетки мира Серена Уильямс и Каролин Возняцки.
В прошлом году Андрееску дошла в Окленде до финала. Сезон спортсменка закончила на пятой строчке в рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Андрееску признана лучшей спортсменкой года в Канаде.
Источник — Twitter
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