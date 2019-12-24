Андрееску снялась с турнира в Окленде из-за проблем с коленом

19-летняя румынская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не выступит в новозеландском Окленде из-за проблем с коленом.

Турнир пройдет 6-12 января. На него заявились две экс-первые ракетки мира Серена Уильямс и Каролин Возняцки.

В прошлом году Андрееску дошла в Окленде до финала. Сезон спортсменка закончила на пятой строчке в рейтинге WTA.