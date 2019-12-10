Андрееску признана лучшей спортсменкой года в Канаде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала обладательницей Приза имени Лу Марша, которым в Канаде награждают лучшего спортсмена года.

19-летняя Андрееску – первый представитель тенниса в истории, который получил данную награду.

Напомним, в 2019 году Бьянка выиграла US Open , а также два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Торонто. Андрееску завершила год в топ-5 мирового рейтинга (начинала на 152-м месте), заработав более 6,5 миллионов долларов.

Отметим, что победителя выбирали спортивные журналисты в ходе голосования. Претендовать на трофей может как профессионал, так и любитель. Приз имени Лу Марша вручается с 1936 года, чаще всего его получали хоккеисты (13 раз).