Войти или Зарегистрироваться

Андрееску признана лучшей спортсменкой года в Канаде

Бьянка стала первой теннисисткой, которая удостоилась такой чести

  • 10.12.2019 20:20
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Андрееску признана лучшей спортсменкой года в Канаде
© US Open. Бьянка Андрееску
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала обладательницей Приза имени Лу Марша, которым в Канаде награждают лучшего спортсмена года.
 
19-летняя Андрееску – первый представитель тенниса в истории, который получил данную награду.
 
Напомним, в 2019 году Бьянка выиграла US Open, а также два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Торонто. Андрееску завершила год в топ-5 мирового рейтинга (начинала на 152-м месте), заработав более 6,5 миллионов долларов.
 
Отметим, что победителя выбирали спортивные журналисты в ходе голосования. Претендовать на трофей может как профессионал, так и любитель. Приз имени Лу Марша вручается с 1936 года, чаще всего его получали хоккеисты (13 раз).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Global News

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности