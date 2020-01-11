Хобарт. Козлова вышла в финал квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова в полуфинале квалификации хардового турнира WTA в Хобарте в двух сетах обыграла австралийку Джесику Фаулер. Матч продолжался всего 46 минут.
Квалификация. Полуфинал
Катерина Козлова (Украина) – Джессика Фаулер (Австралия) – 6:0, 6:2
В финале квалификации Козлова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Ранее Козлова вылетела с турнира в Окленде.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.