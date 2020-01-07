Окленд. Козлова уступила третьей сеяной

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№89 WTA) начала с поражения новый сезон на хардовом турнире международной серии в Окленде.
В первом круге соревнований украинка уступила третьей сеяной американке Аманде Анисимовой (№25 WTA).
Окленд. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 4:6
Во втором круге Анисимова сразится с Дарьей Касаткиной из России.
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Источник — Sport.ua
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