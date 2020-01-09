ВИДЕО. Как Бондаренко в Шэньчжэне за полуфинал сражалась

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила успешные выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне, проиграв в 1/4 финала Кристине Плишковой из Чехии.
Напомним, что до этого Катерина добыла две уверенные победы.
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Источник — Sport.ua
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