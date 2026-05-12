Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Любовь к спорту точно будет плюсом
12 мая 2026, 14:14 | Обновлено 12 мая 2026, 14:16
Уважаемые читатели,
ищем в нашу команду Product Manager для работы над новыми digital-продуктами и направлениями.
Необходимый опыт и навыки:
- От 2 лет работы в IT компании
- От 1 года работы на аналогичной должности/или с аналогичными функциями
- Понимание цикла разработки веб и мобильных приложений
- Уверенное владение инструментами аналитики (например, Google Analytics)
- Знания в SEO и маркетинге
- Понимание принципов UI/UX
- Развитые аналитические навыки, логическое мышление
- Максимальная вовлеченность в продукт
- Высокий уровень навыка коммуникации
- Умение работать в режиме многозадачности
Что у нас есть:
- Гибкий график работы: начало 08:00–11:00, завершение 17:00–20:00
- Команда, которая обменивается опытом и доверяет
Задачи на данной позиции:
- Определение целей продукта, его ценности и целевой аудитории
- Формирование продуктового плана и приоритетов развития
- Согласование новых функций и обновлений продукта вместе с дизайнерами и разработчиками
- Планирование этапов работы совместно с Delivery Manager-ом
- Контроль выполнения задач и своевременности релизов
- Оценка результатов обновлений и влияния на основные показатели продукта
- Подготовка кратких отчетов о состоянии продуктов и достижении результатов
- Коммуникация с командами разработки, маркетинга, SEO, редакцией и рекламным отделом
- Постановка задач дизайнерам и разработчикам
Будем рады с Вами пообщаться.
Контакты: adv@sport.ua
