Ищем Product Manager для развития новых продуктов

Уважаемые читатели,

ищем в нашу команду Product Manager для работы над новыми digital-продуктами и направлениями.

Необходимый опыт и навыки:

От 2 лет работы в IT компании

От 1 года работы на аналогичной должности/или с аналогичными функциями

Понимание цикла разработки веб и мобильных приложений

Уверенное владение инструментами аналитики (например, Google Analytics)

Знания в SEO и маркетинге

Понимание принципов UI/UX

Развитые аналитические навыки, логическое мышление

Максимальная вовлеченность в продукт

Высокий уровень навыка коммуникации

Умение работать в режиме многозадачности

Что у нас есть:

Гибкий график работы: начало 08:00–11:00, завершение 17:00–20:00

Команда, которая обменивается опытом и доверяет

Задачи на данной позиции:

Определение целей продукта, его ценности и целевой аудитории

Формирование продуктового плана и приоритетов развития

Согласование новых функций и обновлений продукта вместе с дизайнерами и разработчиками

Планирование этапов работы совместно с Delivery Manager-ом

Контроль выполнения задач и своевременности релизов

Оценка результатов обновлений и влияния на основные показатели продукта

Подготовка кратких отчетов о состоянии продуктов и достижении результатов

Коммуникация с командами разработки, маркетинга, SEO, редакцией и рекламным отделом

Постановка задач дизайнерам и разработчикам

Будем рады с Вами пообщаться.

Контакты: adv@sport.ua