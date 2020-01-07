Шэньчжэнь. Определилась соперница Бондаренко в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) сыграет в четвертьфинале турнира международной серии в Шэньчжэне против Кристины Плишковой (№66 WTA).

Чешская теннисистка в матче второго круга в двух сетах одолела вторую сеяную Арину Соболенко из Беларуси (№11 WTA).

Шэньчжэнь. Второй круг

Кристина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:4

Бондаренко и Плишкова ранее встречались один раз, победила украинка.