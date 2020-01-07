Шэньчжэнь. Определилась соперница Бондаренко в четвертьфинале

Украинке удалось избежать встречи с второй сеяной

  • 07.01.2020 08:50
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Шэньчжэнь. Определилась соперница Бондаренко в четвертьфинале
© WTA. Кристина Плишкова
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) сыграет в четвертьфинале турнира международной серии в Шэньчжэне против Кристины Плишковой (№66 WTA).
 
Чешская теннисистка в матче второго круга в двух сетах одолела вторую сеяную Арину Соболенко из Беларуси (№11 WTA).
 
Шэньчжэнь. Второй круг
Кристина Плишкова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:4
 
Бондаренко и Плишкова ранее встречались один раз, победила украинка.
 
Ранее Бондаренко обыграла Чжан Шуай из Китая.
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Источник — Sport.ua

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