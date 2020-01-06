Интер в гостях уверенно обыграл Наполи

Центральный матч 18-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Интером» завершился убедительной победой гостей. Миланская команда победила со счетом 3:1.Итальянская Серия А. 18-й тур.
Уже к 33-й минуте гости вели в счете 2:0 благодаря дублю Лукаку. Правда, неаполитанцы сумели до перерыва сократить счет – 2:1.
Однако во втором тайме Мартинес установил окончательный счет – 3:1. Отметим также интересную статистику желтых карточек. Все 6 были показаны гостям. 2 получили игроки, вышедшие в основе, 2 – появившиеся после замен. Эспозито заработал «горчичник», находясь на скамейке запасных, а еще предупрежден был главный тренер «Интера» Антонио Конте.
1:3 – и «Интер» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 45 очков. В субботу команда принимает «Аталанту». «Наполи» с 24-мя баллами остается на 8-м месте. 11 января неаполитанцы едут в гости к «Лацио».
«Наполи» – «Интер» – 1:3
Аркадиуш Милик (39) - Ромелу Лукаку (14; 33), Лаутаро Мартинес (62).
Антонио Кандрева (29), Николо Барелла (61), Себастьяно Эспозито (70, на скамейке), Стефано Сенси (82). Милан Шкриньяр (84).
Аркадиуш Милик (39) - Ромелу Лукаку (14; 33), Лаутаро Мартинес (62).
Антонио Кандрева (29), Николо Барелла (61), Себастьяно Эспозито (70, на скамейке), Стефано Сенси (82). Милан Шкриньяр (84).
«Наполи»: Алекс Мерет - Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай (Ирвин Лосано, 81) - Пётр Зелиньски, Фабиан Руис (Фернандо Льоренте, 85), Маркес Аллан - Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик.
«Интер»: Самир Ханданович - Кристиано Бираги, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр - Роберто Гальярдини (Николо Барелла, 56), Марсело Брозович, Матиас Весино (Стефано Сенси, 73) Фалеро, Антонио Кандрева - Ромелу Лукаку (Борха Валеро, 88), Лаутаро Мартинес.
Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua
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