Интер в гостях уверенно обыграл Наполи

Уже к 33-й минуте гости вели в счете 2:0 благодаря дублю Лукаку. Правда, неаполитанцы сумели до перерыва сократить счет – 2:1.

Однако во втором тайме Мартинес установил окончательный счет – 3:1. Отметим также интересную статистику желтых карточек. Все 6 были показаны гостям. 2 получили игроки, вышедшие в основе, 2 – появившиеся после замен. Эспозито заработал «горчичник», находясь на скамейке запасных, а еще предупрежден был главный тренер «Интера» Антонио Конте.

1:3 – и «Интер» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 45 очков. В субботу команда принимает «Аталанту». «Наполи» с 24-мя баллами остается на 8-м месте. 11 января неаполитанцы едут в гости к «Лацио».

Центральный матч 18-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Интером» завершился убедительной победой гостей. Миланская команда победила со счетом 3:1.