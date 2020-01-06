18-й тур
Наполи
1:3
Интер Милан
06.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи – Интер – 1:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 18-го тура чемпионата Италии

  • 06.01.2020 23:39
  • 5074 просмотра
  • 1 комментарий
Наполи – Интер – 1:3. Текстовая трансляция матча
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Итальянская Серия А. 18-й тур.
 
«Наполи» – «Интер» – 1:3

 Аркадиуш Милик (39) - Ромелу Лукаку (14; 33), Лаутаро Мартинес (62).

 Антонио Кандрева (29), Николо Барелла (61), Себастьяно Эспозито (70, на скамейке), Стефано Сенси (82). Милан Шкриньяр (84).
 
«Наполи»: Алекс Мерет - Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай (Ирвин Лосано, 81) - Пётр Зелиньски, Фабиан Руис (Фернандо Льоренте, 85), Маркес Аллан - Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Аркадиуш Милик.
Запасные: Орестис Карнезис, Давид Оспина, Себастьяно Луперто, Лорензо Тонелли, Элиф Элмас, Джанлука Гаэтано, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано, Амин Юнес, Леандриньо.
 
«Интер»: Самир Ханданович - Кристиано Бираги, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр - Роберто Гальярдини (Николо Барелла, 56), Марсело Брозович, Матиас Весино (Стефано Сенси, 73) Фалеро, Антонио Кандрева - Ромелу Лукаку (Борха Валеро, 88), Лаутаро Мартинес.
Запасные: Томмазо Берни, Даниэле Паделли, Федерико Димарко, Диего Годин, Андреа Раноккия, Николо Барелла, Валентин Лацаро, Стефано Сенси, Борха Валеро, Себастьяно Эспозито, Маттео Политано, Алексис Санчес.
 
Стадион: «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия). 

90+4 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.

90 мин. Инсинье пробил с ходу - по трибунам.

 88 мин. Вместо Лукаку вышел Валеро.

87 мин. Моментище! Льоренте пробил в дальний угол - кипер потянул. Мяч взмыл над вратарской, добивание головой - над перекладиной!

 85 мин. Льоренте меняет Руиса.

 84 мин. Шкриньяр тоже пропустит следующий матч. 

 82 мин. Сенси наказан за подкат сзади в середине поля.

 81 мин. Лоасно вышел вместо Хюсая.

80 мин. Шкриньяр пробил низом из=за пределов штрафной - кипер накрыл мяч.

78 мин. Опасный прострел Кальехона справа - защитник отбил мяч.

76 мин. Моментище! Инсинье пробил со штрафного слева в ближнюю девятку - ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей!

 73 мин. Вместо Весино на поле вышел Сенси.


72 мин. Инсинье подал угловой слева - крайне неудачно.

 70 мин. Недовольство на скамейке Интера . Конте, главный тренер гостей, наказан горчичником. Повелся на провокацию игрока Наполи, который мячом пульнул по скамейке запасных! Это тоже заслуживает наказания! Себастьяно Эспозито также награжден желтой.

69 мин. Интер разыграл угловой справа.

66 мин. Кальехон пробил с лёта - очень неточно.

 62 мин. ГООООООЛ! Как же так, Манолас??? Навес справа, Манолас попытался выбить мяч, но только удобно остановил его в штрафной. Набежавший Мартинес в касание расстрелял ворота!



 61 мин. Барелла только вышел, но пропустит следующую игру: сзади подкатился под Аллана.

59 мин. Интер разыграл угловой.

 56 мин. Барелла вместо Гальярдини.

54 мин. Кандрева навесил слева - защитник выбил мяч. Ответка у Наполи завершилась таким же неточным пасом.

52 мин. После навеса слева Кальехон пробил головой - неточно.

49 мин. Хозяева очень активно начали вторую половину игры, Интер только отбивается.

47 мин. Ухххх! Брозович потерял мяч, Милик вывел Инсинье на удар, тот пробил низом - рядом с дальней штангой!

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+2 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Угловой хозяев справа - Ханданович поймал мяч.

45 мин. Инсинье подал угловой слева - защитник выбил мяч головой. Повторный навес, Милик бил фактически плечом - мимо ближней штанги!

42 мин. Руис опасно прострелил слева - вратарь отбил мяч!

 39 мин. ГОООООООЛ! Милик забил с паса Кальехона!



 33 мин. ГОООООООЛ! Лукаку оформил дубль после выхода один на один!
 


 29 мин. Кандрева получил горчичник.

29 мин. Гости разыграли угловой.

28 мин. Мартинес! Выскочил один на один, но не сумел переиграть голкипера!

27 мин. Бираги подал угловой, Весино пробил головой - чуть неточно!
 
23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 50:50%, фолят чаще гости - 2:6.

20 мин. Мартинес забежал в офсайд.

17 мин. Наполи дает соперникам слишком много пространства. Гости с успехом этим пользуются.

 14 мин. ГОООООООЛ! Лукаку воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал к чужой штрафной и с ходу мощно пробил!


13 мин. Руис пробил с ходу - неточно.

11 мин. Инсинье решился на дальний удар - мимо.

10 мин. Мартинес пробил издали - очень неточно.

8 мин. Лукаку обыграл в штрафной двоих и пробил низом в ближний угол: вратарь накрыл мяч.

6 мин. Интер прессингует, хозяева пытаются сбить темп.

3 мин. Вот это ответ! Лукаку выскочил один на один, и только защитник вынес мяч с ленточки! Впрочем, похоже, был офсайд.

2 мин. Ухххх! Навес слева, Милик пробил головой - чуть неточно!

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В понедельник, 6-го января, состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Наполи» примет миланский «Интер». Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Сан-Паоло», начало – в 21:45 по киевскому времени.
 
По итогам прошлого сезона неаполитанцы опередили «Интер» на 10 очков. В том числе – и за счет уверенной домашней победы со счетом 4:1. Однако нынче дела у команды Дженнаро Гаттузо идут не лучшим образом. Они отстают от «нерадзурри», лидирующих в турнирной таблице, уже на 18 баллов и пока находятся вне зоны еврокубков. Подопечные Антонио Конте полны решимости взять реванш за прошлогоднее поражение, к тому же им нужны очки, поскольку они борются с «Ювентусом» за скудетто. Так что игра обещает быть непростой!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Наполи» – «Интер».

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 06.01.2020 23:10
    0
    Гаттузо рулит)
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 06.01.2020 23:10
    0
    Гаттузо рулит)
    Ссылка
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