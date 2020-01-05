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06.01.2020 21:45

Наполи - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Интер» начинает новый год выездом в Неаполь

  • 05.01.2020 20:01
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Наполи - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/Inter

После рождественско-новогодней паузы чемпионат Италии возобновляется матчами 18-го тура. Центральным противостоянием тура будет битва «Наполи» и «Интера» на «Сан-Паоло».

Перед началом сезона эти команды назывались главными соперниками «Ювентуса» в борьбе за Скудетто, и если «Интер» эти ожидания оправдывает, то у «Наполи» все пошло наперекосяк, и сейчас даже задача попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон выглядит очень трудновыполнимой.

2-недельная пауза в чемпионате Италии пошла на пользу обеим командам. Новый тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо получил возможность в спокойной обстановке получше познакомиться с командой и объяснить ей свои требования.

«Интеру» этот перерыв был просто жизненно необходим. До него команда Антонио Конте буквально дохромала: много травмированных игроков, а те, кто остался в строю, из-за отсутствия подмены были вынуждены играть на износ.  Перерыв дал возможность команде передохнуть, а травмированным игрокам – восстановиться.

За это время у «Интера» вернулись в строй Стефано Сенси (хотя он успел выйти на поле еще в конце последнего матча 2019 года против «Дженоа»), Никколо Барелла, Алексис Санчес и Квадво Асамоа. После дисквалификаций вернутся Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес – «Интер» подходит к матчу с «Наполи» почти в боевом составе, не хватает только Данило Д’Амброзио, который во время паузы наоборот травмировался.

В последние года для «Интера» выезды в Неаполь были крайне неудачными, поэтому букмекеры даже такому, кризисному «Наполи» отдают небольшое предпочтение перед предстоящим матчем. Коэффициент на победу хозяев – 2,63, на гостей – 2,80. Вероятность ничьи – 3,52.

Ориентировочные составы:

«Наполи»: Мерет – Ди Лоренцо, Манолас, Луперто, Марио Руй – Фабиан Руис, Аллан, Зелиньски – Кальехон, Милик, Инсинье

«Интер»: Ханданович – Годин, Де Фрей, Шкриньяр – Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси, Бираги – Лукаку, Мартинес

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6 января, понедельник
 
«Наполи» — «Интер»
Неаполь. Стадион Сан Паоло. Начало - в 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 0:1

 

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Источник — Sport.ua

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