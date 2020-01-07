Миланский «Интер» одержал уверенную победу над «Наполи» (3:1) в 18-м туре Серии А.
Лучшие моменты матча Наполи - Интер Милан
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Наполи).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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