Шэньчжэнь. Бондаренко завершила выступление в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла стартовый матч парного разряда на турнире международной серии в Шэньчжэне.
В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка в первом круге уступила тандему Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
Шэньчжэнь. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Элиза Мертенс / Арина Соболенко – 3:6, 5:7
Отметим, что Бондаренко продолжает выступление на турнире в одиночном разряде. Ее соперницей по второму кругу будет китаянка Чжан Шуай.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.