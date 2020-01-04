Олимпик может подписать Степанюка

Донецкий «Олимпик» готовится к выходу из отпуска и занимается решением кадровых вопросов.

По данным источника, команду может пополнить Руслан Степанюк, который в конце 2019 года покинул казахстанский «Жетысу» в статусе свободного агента.

Сообщается, что Степанюк во время зимней паузы начнет с «Олимпиком» подготовку к возобновлению сезона.

Напомним, «Олимпик» выйдет из отпуска 10 января. У команды Висенте Гомеса запланированы два учебно-тренировочных сбора в турецкой Анталье.