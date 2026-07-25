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Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 12:59 | Обновлено 25 июля 2026, 13:34
1919
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо и Шахтера нашел клуб во Второй лиге Украины

Александр Рыбка трудоустроился в ФК Подолье

25 июля 2026, 12:59 | Обновлено 25 июля 2026, 13:34
1919
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-голкипер Динамо и Шахтера нашел клуб во Второй лиге Украины
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Известный украинский вратарь Александр Рыбка, успевший поиграть и за «Динамо», и за «Шахтер», устроился в клуб Второй лиги Украины – Александра назначили тренером вратарей ФК «Подолье» (Хмельницкий).

«Приветствуем Александра Рыбку в большой семье ФК «Подолье»! Желаем плодотворной работы, надёжной игры наших вратарей и новых совместных побед», — говорится в сообщении.

Рыбка — бывший профессиональный вратарь, родившийся 10 апреля 1987 года в Киеве. Воспитанник киевского «Динамо», на протяжении карьеры выступал за «Динамо» (Киев), «Оболонь», «Шахтер» (Донецк), турецкий «Карабюкспор», латвийскую «Лиепаю», турецкий «Болуспор» и ФК «Львов». Также провел матчи в составе национальной сборной Украины.

После завершения игровой карьеры летом 2025 года Александр начал тренерскую деятельность. Первым местом работы стал одесский «Черноморец», где он работал тренером вратарей в штабе Александра Кучера.

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Александр Рыбка назначение тренера тренер вратарей Подолье Хмельницкий Вторая лига Украины Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Подолье
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