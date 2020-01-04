Рыбка может перейти в Олимпик

32-летний бывший голкипер «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Рыбка планирует вернуться в Украину.
Одним из вариантов для продолжении карьеры вратаря азербайджанского «Сабаила» является «Олимпик».
Ранее, напомним, было объявлено о возвращении в донецкий клуб другого экс-кипера «Динамо» Артема Кичака.
В Украине Рыбка выступал за «Динамо», «Оболонь», «Шахтер».
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Источник — Динамомания
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