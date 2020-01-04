Окленд. Козлова начнет турнир против третьей сеяной

Украинская теннисистка Катерина Козлова начнет новый сезон в Новой Зеландии на турнире в Окленде.

Соперницей будет третья сеяная и 24-я в мировом рейтинге американка Аманда Анисимова.

Это будет третье выступление для Козловой на ASB Classic: в 2015 и 2016 годах украинка не смогла пройти квалификацию.

Ранее своих первых соперниц в 2020 году узнали Элина Свитолина и Даяна Ястремская.