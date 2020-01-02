Костенко сыграет в основе юниорского Australian Open

Украинская теннисистка Любовь Костенко впервые сыграет на Australian Open, став участницей основной сетки.
Ранее 17-летняя украинка возглавляла заявочный список квалификации, но после снятия Дарьи Фрайман попала в основу.
Напомним, юниорский Australian Open пройдет в Мельбурне с 25 января по 1 февраля.
Также на турнире сыграет Вячеслав Белинский.
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Источник — Большой теннис Украины
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