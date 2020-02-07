Отец Джоковича: В этом сезоне Новак догонит Федерера по титулам на Шлемах

Отец Новака Джоковича Срджан после победы своего сына на Australian Open-2020 выразил свое недовольство поведением болельщиков:

«Семикратный победитель Australian Open играет на центральном корте, где ни разу не проигрывал, против австрийца, и зрители поддерживают австрийца. Это просто неуважение.

Теннис – спорт богатых. Болельщики никак не могут понять, как лучший игрок последних десяти лет может быть родом из маленькой, бедной Сербии. Но именно это мотивирует Джоковича стать лучшим теннисистом в истории. После завершения карьеры он будет жить в своем городе, своей стране, окруженный своими людьми.

Думаю, в этом сезоне Новак догонит Федерера по количеству титулов на «Шлемах», когда выиграет оставшиеся три турнира, а также превзойдет его по количеству недель на вершине рейтинга. Сейчас их разделяет лишь это. А еще он завоюет медаль на Олимпиаде в Токио».

На данный момент на счету Джоковича 17 титулов на турнирах Большого шлема. Догнать Федерера, у которого их 20, по итогам нынешнего сезона серб сможет только в том случае, если станет вторым в истории обладателем «Большого шлема» - победителем всех 4 мэйджоров в одном сезоне.