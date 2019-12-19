Костенко и Белинский заявились на юниорский Australian Open

Украинские теннисисты Любовь Костенко и Вячеслав Белинский заявились на юниорский Australian Open-2020.
Костенко на данный момент стоит первой в квалификации, а Белинский – 17-м.
Костенко из-за травмы пропустила US Open, однако вернулась на корт в ноябре и приняла участие в трех профессиональных турнирах.
Для Белинского Australian Open-2020 может стать первым юниорским турниром Большого шлема в карьере.
Юниорский Australian Open-2020 пройдет с 25 января по 1 февраля.
Источник — Теннисный Портал Украины
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