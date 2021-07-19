Восемь украинок выступят в основной сетке 25-тысячника ITF в Киеве

Состоялась жеребьевка турнира ITF W25, который с 19 по 25 июля пройдет в Киеве.



В основной сетке сыграют восемь украинок, четыре из которых получили вайлд-кард от организаторов (Дарья Лопатецкая, Анна Познихиренко, Любовь Костенко, Катерина Дятлова, Виктория Петренко, Марианна Закарлюк, Владлена Бокова, Анастасия Соболева)



Лидер посева – француженка Хлое Паке (№219 WTA).

«Baksheeva Cup» – первый турнир с призовым фондом $25,000 в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.



ТУРНИРНАЯ СЕТКА