Две украинские теннисистки заявились на турнир в Австралии

На второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились украинские теннисистки Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).
На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко - в Шэньчжэне.
Ранее стали известны украинки, попавшие в основную сетку Australian Open.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.