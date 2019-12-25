Две украинские теннисистки заявились на турнир в Австралии

На второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились украинские теннисистки Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).

На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко - в Шэньчжэне.

Ранее стали известны украинки, попавшие в основную сетку Australian Open.