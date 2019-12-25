Две украинские теннисистки заявились на турнир в Австралии

Козлова и Бондаренко сыграют на второй неделе нового сезона

  • 25.12.2019 16:54
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Две украинские теннисистки заявились на турнир в Австралии
© wtatennis.com

На второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились украинские теннисистки Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).

На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко - в Шэньчжэне.

Ранее стали известны украинки, попавшие в основную сетку Australian Open.

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Источник — Большой теннис Украины

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