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Пять украинок сыграют в основной сетке Australian Open

Свитолина, Ястремская, Цуренко, Козлова и Бондаренко представят Украину в основе

  • 10.12.2019 21:55
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Пять украинок сыграют в основной сетке Australian Open
© Australian Open
Сегодня, 10 декабря, осуществляется отсечка в рейтинге WTA, по которой определяется список участниц основной сетки первого в новом сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.
 
Напрямую по рейтингу попали 99 теннисисток, в том числе четыре украинки: Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№22), Леся Цуренко (№72) и Катерина Козлова (№92). Катерина Бондаренко воспользовалась защищённым рейтингом (№85). На седьмом месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку находится Катарина Завацкая (№107).
 
«Замороженным» рейтингом также воспользовались: Кэтрин Беллис (США, 44), Вера Звонарёва (Россия, 78), Кэти Бултер (Великобритания, 85) и Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 93). Отсутствует в заявочном листе Виктория Азаренко, занимающая 50-е место в рейтинге. Белоруска также не заявлялась на турниры WTA накануне австралийского «Шлема».
 
Ранее wild card на турнир в Мельбурне получили Коко Вандевей (США) и Хан На Рэ (Южная Корея). Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля 2020 года.
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Источник — Большой теннис Украины

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