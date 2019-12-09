Дубай. Шошина вышла в основную сетку, обыграв россиянку

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышла в основную сетку 100-тысячника ITF в ОАЭ.
В финале квалификации 22-летняя теннисистка на супер тай-брейке обыграла десятую сеяную россиянку Викторию Кан.
Дубай. Финал квалификации
Анастасия Шошина (Украина) – Виктория Кан (Россия) – 4:6, 6:2, 10-3
Отметим, что Шошина впервые в карьере сыграет в основной сетке 100-тысячника ITF.
Добавим, что в основе Украину представят также Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Вторая преодолела сито квалификации.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.