Дубай. Шошина вышла в основную сетку, обыграв россиянку

Нормально мордор без ЧМ что может быть приятней)))

13:42 — Vbolivalnyk-Peter

Та вона побачила, що так як виступають нашу фігуристи - тут і без допінгу не напрягаючись можна к...

13:41 — Andrii Akopian

то я про ОІ-2018

13:40 — digsum

Главный спонсор? 50 млн евро в год, чи ни деньги. Победитель ЛЧ получает 80-90 млн.

13:40 — Andrii Akopian

Там чистих, здається, на рівні статистичної помилки. Золото 2, Срібло 6, Бронза 9, Всього 17. 5,3...