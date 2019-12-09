Дубай. Снигур с камбэком обыграла Бондаренко в финале квалификации

А я взагалі не розглядав би це як відмазки а навів би приклад Скрипника. Тим більше що його коман...

Мексиканец разочаровал своей осторожностью, еще и вес набрал, еле ходил по рингу. нужно было зажа...

Мы не боремся за чемпионство. Мы не конкуренты для топ-клубов. В последнее время Гвардиола выдает...

Все-таки смотреть реальности в лицо и просто ходить разглагольствовать от безделия - разные вещи

От ребята, можно задать вопрос? Почему болелы ДК вместо того что бы поддерживать команду, делать ...

12:07 — Axmetov1

А дальше просто репутация бежала впереди Мили,и думаю не без помощи Игорька,который явно был в об...

12:03 — Axmetov1

Так я и не отрицаю.Знал бы Блохин,что он тогда щимит одного из лучших игроков ДК за будущие 10 ле...