Дубай. Снигур с камбэком обыграла Бондаренко в финале квалификации

Украинские теннисистки Дарья Снигур и Катерина Бондаренко встретились в финале квалификации турнира ITF в ОАЭ.
Право сыграть в основной сетке 100-тысячника завоевала 17-летняя Снигур, которая вырвала победу на супер тай-брейке.
Дубай. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украины) – Катерина Бондаренко (Украина) – 1:6, 6:3, 10-6
Отметим, что в финале отбора также сыграет еще одна украинка Анастасия Шошина, ее соперницей будет десятая сеяная Виктория Кан из России.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.